FastRichLifeLong

Dieses Portfolie ist ausschließlich Zukunftsorientiert ausgerichtet.

Der Plan ist es mit möglichst wenig Einsatz, innerhalb von 0,5 bis 5 Jahren durch die kommenden Zukunfts-Technologien massiv zur profitieren.

Dafür wird, der aktuelle Wirtschaftliche Stand bewusst vernachlässigt, beziehungsweise ausgenutzt.

Dies erfolgt nur durch Technisches Know-how und einem großen Informationsfluss.

Von allen kommenden Entwicklungen wurden die wichtigsten Kern-Komponenten analysiert.

Dadurch kann sich bereits im Vorfeld auf die noch Profitabelsten Bereiche spezialisiert werden.

Beispiele:

Viele Menschen investieren in Wasserstoffbrenzellen, da diese unglaublich am steigen sind . Doch die wenigsten investieren in die benötigten Tankstellen dafür, obwohl deren Erfolg essenziell zusammen hängt.

Ein ähnliches Beispiele existiert bei der Batterieherstellung jeglicher Elektrogeräte(Tesla, Apple, Microsoft) und deren Rohstoff Gewinnung.

Da diese Bereiche noch viel weniger öffentlich bekannt sind und bereits Verträge unter den Unternehmen bestehen können hier hohe Gewinne unter vergleichsweise wenig Einsatz erzielt werden.

Setzen Sie auf ein wirtschaftliches Vorgehen durch vertrauen auf Topingenieure und Doktoren. show more

