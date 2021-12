Kryptowaehrungen Blockchaintech.

Trading Idea

Es soll in Kryptowährungen und in Zertifikate auf Kryptowährungen investiert werden. Auch die Investiton in Unternehmen, die mit Kryptowährungen zu tun haben soll möglich sein.



Es soll durch regelmäßige Investition kleinerer Beträge der Cost Average Effect genutzt werden. Dieser besagt, das man durch die regelmäßige Investition des gleichen Betrages Kursschwankungen zu seinen Gunsten ausnutzen kann. Das geschieht indem man automatisch mehr Anteile für den gleichen Geldbetrag kauft, wenn die Kurse niedriger sind. Besonders bei Werten mit hoher Volatilität kann diese Ansatz sehr sinnvoll sein.



Die Haltedauer der Wertpapiere kann von ein paar Minuten bis zu mehreren Jahren reichen. show more

