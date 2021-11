KuBo BeatTheNasdaq

Trading Idea

Der NASDAQ Composite ist seit vielen Jahren einer der bestperformanden großen Indizees weltweit. Wer glaubt, dass das so bleiben wird, ist bei diesem wikifolio richtig.



Investiert wird hier ausschließlich in ausgewählte Aktien aus dem NASDAQ Composite sowie in Indexzertifikate auf den NASDAQ-100.



Das wikifolio wird aktiv gemanagt.



Nomen est omen: Das wikifolio soll besser performen als der NASDAQ-100 Index.



Thema Klima, Umwelt & Ethik: Im NASDQ-100 Index sind offensichtlich problematische Branchen wie Öl & Gas, Waffen, Airlines etc. praktisch nicht vertreten. Lediglich Exelon (Atomenergie ist wenigstens CO2-Frei) und Xcel (Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, aber eben auch noch aus Kohle und Gas) würde ich mir so nicht ins Depot legen. Beide Unternehmen sind im NASDAQ-100 jedoch relativ gering gewichtet. Insofern kann ich unter nachhaltig-ethischen Aspekten ein Investment in Indexzertifikate auf den NASDQ-100 gut vertreten. Bei der Auswahl der Einzelaktien beachte ich diese Aspekte natürlich sowieso.

Im Vergleich mit anderen Indizees wie DOW, S&P 500, DAX, EuroStoxx ist der NASDAQ-100 also ein sauberes Investment. Und dieses wikifolio auch. show more

