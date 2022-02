Trading Idea

Wir alle haben andere Ziele im Leben. Vielleicht einen coolen Sportwagen? Oder liebe eine Weltreise? Oder einfach nur frei sein? Jeder will gerne seine Träume verwirklichen. Allerdings ist das in unserer Gesellschaft meistens nur noch mit Geld zu bewerkstelligen. Wir möchten erreichen, dass jeder seine Träume und Ziele erreichen kann, auch wenn er sich nicht an der Börse auskennt.

Wer mit BentlageInvest schnell viel Geld verdienen will, ist hier ganz falsch gelandet. Wir wollen auf long-term investing setzen. Getreu dem Motto: „In der Ruhe liegt die Kraft“. Wir möchten langfristig Vermögen aufbauen und über kurzzeitige Verlustphasen hinwegsehen. Denn langfristig soll es bei uns nur nach oben gehen.

Wir wollen auch auf Hebelprodukte setzen, um überproportional vom Markt profitieren zu können. Wir wollen nicht auf volles Risiko gehen. Müssen aber ein bisschen die Rendite pushen. Denn wir wollen, dass du dein Geld auch noch zu Lebzeiten genießen kannst.

Unsere Hauptstrategie haben sich alle schon gut bewährt. Es handelt sich um eine Trendfolge und Value Strategie. Ebenso setzen wir auch auf ein paar kleinere Strategien und kombinieren somit die Crème de la Crème der Strategien.

Wir wollen den kompletten Aktienmarkt nutzen und nicht nur auf einzelne Branchen oder Ländern verlassen.

Denn wer verschlossen denkt beschränkt seine Rendite Chancen.



Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Lasst uns Geld verdienen!

Wir sind immer für dich da. show more

