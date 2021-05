Oncology and Gene Editing

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll in folgende Segmente investiert werden:

• "Blue Chip" Pharmaunternehmen mit viel Umsatz im Bereich Onkologie

• aussichtsreiche Wachstumsunternehmen im Bereich Onkologie

• spekulative Genome Editing Aktien

• Telemedizin



Ich versuche in diesem Wikifolio ein gutes Gleichgewicht zwischen großen Pharmaunternehmen und spekulativen Wachstumsunternehmen zu schaffen, um so das Risiko zu minimieren.

Dieses Wikifolio soll mindestens 15 Positionen beinhalten und eine Position soll nicht größer als 15% sein. Es wird NICHT mit Hebelprodukten gehandelt.



Onkologie Bedeutung:

Die Onkologie ist eine medizinische Wissenschaft, die sich insbesondere mit der Erkrankung Krebs befasst. Sie widmet sich vor allem der Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge von malignen Tumoren. show more

