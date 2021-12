Quantitative Trading Models

Trading Idea

Dieses Wikifolio soll das Ziel verfolgen ein möglichst hohen Return zu generieren. Dabei sollen quantitative Methoden zur Identifikation besonders guter Chancen genutzt werden. Da der Fokus dieses Portfolios auf Gewinnmaximierung liegt, kann es zu einer verhältnismäßig hohen Schwankungsbreite kommen.



Im Rahmen dieses Wikifolios soll systematischer, regelbasierter, Wertpapierhandel betrieben werden. Der Trader darf sich dabei quantitativer sowie traditioneller Methoden oder Strategien bedienen.



Die Entscheidungsfindung soll hauptsächlich mit Hilfe der quantitativen Analyse durchgeführt werden. Zentraler Bestandteil der Entwicklung neuer Investment Systeme ist der Backtest. Mit dieser Methode können verschiedene Systeme basierend auf Indikatoren sowohl technischer als auch fundamentaler Art auf ihre statistische Erfolgswahrscheinlichkeit überprüft werden.



Ein besonderer Fokus soll im Rahmen dieses Portfolios auf die Bereiche Statistical Arbitrage und bestimmten Absicherungstechniken gelegt werden. Da Handelssysteme immer mit einem gewissen Risiko einhergehen, sollen zur weiteren Diversifikation auch verschiedene Investment- oder Anlage Strategien verfolgt werden.



Der Trader kann in ein breites Anlageuniversum, bestehend aus (Hebel-)ETFs, Fonds, Aktien (Weltweit), ETCs, Optionen, Zertifikaten und insbesondere Hebel-Zertifikaten investieren.



Die Handelssysteme sind über lange Zeiträume überprüft worden bevor sie für das Wikifolio verwendet werden. Dieser Faktor garantiert jedoch nicht, dass ein bestimmtes System auch in Zukunft gewinnbringend sein wird. Deshalb soll in diesem Wikifolio über verschiedene Systeme hinweg diversifiziert werden und früh erkannt werden, wenn sich die, den Systemen zugrundeliegenden, Ineffizienzen auflösen.



