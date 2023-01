BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS

Trading Idea

Das wikifolio, soll die gemeinsame Kursentwicklung, der Kryptowährungen, wie BITCOIN, ETHEREUM und weiteren verfügbaren, interessanten und hoch kapitalisierten Kryptowährungen, möglich getreu und (verhältnismäßig korrekt, nach Kapitalisierung am Marktplatz), nachzubilden. Ziel dieses wikifolios, soll es grundsätzlich, eine vergleichbare und wenn möglich, langfristig bessere gemeinsame Performance, ganz besonders, in dem sog. Kryptowinter, gegenüber der O.g. einzelnen Kryptowährungen zu erzielen. Anlageuniversum: Die Anlage soll ausschließlich in (Tracker-)Zertifikaten, oder ETF/ETN auf die O.g. Kryptowährungen erfolgen und in Ausnahmefällen, wie die Kryptowinterperiode, mit Hilfe von Gold- bzw. US Aktienindexen- Tracker, entsprechend verbessert werden. Anlagehorizont: In der Regel überwiegend "langfristig" Entscheidungsfindung: Grundsätzlich soll die permanente Kopplung, an den O.g. Kryptowährung-Kursentwicklungen genutzt werden. In seltenen Ausnahmefällen, können wichtige charttechnische Trendumkehrformationen, so wie auch die fundamentale und historische Analyse, genutzt werden, um die Performance möglichst optimal zu verbessern. Ganz besonders, in den immer wieder, kommenden, starken Korrekturzyklen, wie Kryptowinter und auch unter Berücksichtigung von Inflation, kann die Performance mit Hilfe von Gold-, bzw. US-Aktienindexen-Tracker, nach Möglichkeit, gegebenenfalls, optimiert werden.

Master data Symbol WFBTCUALTC Date created 06/06/2022 Index level - High watermark 99.3