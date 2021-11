Altersvorsorge Buy and Hold

Trading Idea

Ein Investment mit Schwerpunkt ETFs zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge in Eigenregie via "Buy and Hold".

Der Anlagehorizont ist langfristig (>15 Jahre). Ich strebe eine weltweite breite Diversifikation an um Risiko und Rendite angemessen in Einklang zu bringen und das wichtige Ziel "Vorsorge fürs Alter bzw. den Ruhestand" zu erreichen.

Das Wikifolio soll möglicht transparent und simpel bleiben und sich im Kern an den Prinzipen "Buy and Hold", "Indexing", "passives Investieren" orientieren.

Hierbei tritt die kurzfristige Rendite ggf. hinter einer breiten Risikostreuung in den Hintergrund. Mein Ziel ist hier der langfristige Vermögensaufbau. show more

