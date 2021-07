Trading Idea

In diesem wikifolio plane ich überwiegend Aktien mit einer meiner Ansicht nach niedrigen Volatilität und einer Marktkapitalisierung von ungefähr 1 Mrd. Euro zu handeln. Der Schwerpunkt soll in der Regel in Deutschland und den USA liegen. Als Richtwert dient die Chartanalyse mit Unterstützung von Indikatoren wie zum Beispiel der EMA 200, EMA 100, EMA 50, EMA 21 und EMA 09. Für Kaufentscheidungen wird das Fibonacci Retracement angewendet. Als Einstiegspunkt kann ein Schlusskurs über oder unter dem 61er Retracement dienen. Der Ausstiegspunkt (Stop Lost) wird mit Hilfe des 50er Retracement definiert. Grundsätzlich soll es sich hierbei um eine langfristige Anlagestrategie handeln. Um auch an fallende Kurse zu partizipieren wird in diesem wikifolio mit Hebel gehandelt. show more

