Chancen mit Optionsscheinen

Dieses Wikifolio ist als Beimischung gedacht und das Kapital wird gezielt in Chancenreiche-Positionen gesteckt.

Es gibt keine Einschraenkungen bei der Wahl der Anlageinstrumente, Anlageregion oder Risikobereitschaft.

Es gibt kein Limit wieviel Geld in eine einzelne Position gesteckt wird (ein All-IN ist jederzeit möglich).

Ich habe dieses Wikifolio für mich selbst angelegt, da ich hier selbst investieren möchte. Ich selbst werde es so handhaben, dass wenn hier Verluste auftreten ich neues Geld nachinvestieren werde.



(Über Vormerkungen würde ich mich sehr freuen, da ich selbst möglichst schnell investieren möchte, meine eigene Investition würde die Kapitalanforderung schon decken aber scheinbar brauch ich trotzdem die Vormerkungen)

