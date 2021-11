HauptsacheRendite

Trading Idea

In diesem Wikifolio bilde ich mein eigens Portfolio ab. Das Ziel dieses Portfolios ist Langfristig über dem Markt performen (offensichtlich). Dies habe ich bis jetzt durch verschiedenste Investments erreicht. Dabei ist mir egal um welche Branche es sich handelt, ob es ein langfristiges Investment ist oder ein Trade der gerade einmal über ein paar Wochen verläuft. Die Auswahl der Postionen verläuft daher wie folgt. Der Großteil des Depots ist in Unternahmen angelegt welchen ich eine glorreiche Zukunft vorhersage oder zumindest eine Zukunft in der die Unternehmen sich mit möglichst überschaubarem Risiko nach unten besser als der breite Markt entwickeln werden. Meist stoße ich auf diese Unternehmen indem ich höre was Menschen und Freunde in meinem Umfeld für Erfahrungen sammeln oder womit diese sich beschäftigen. Beispielsweise habe ich einen großes neu aufkeimendes Interesse meines Umfeldes für die Formel 1 wahrgenommen. Darauf hin habe ich selbst ein erneutes Interesse an diesem Sport gefunden worauf ich mich über die Wachstumsaussichten gründlich informiert habe. Die Formel 1 ist der am stärksten Wachsende Sport zurzeit und hat im Vergleich zum Fußball deutlich mehr jüngere Fans. Das Investment was ich darauf hun getätigt habe hat den Markt um einige Prozentpunkte geschlagen, trotzdem sehe ich hier noch weiteres Potenzial. So entdecke ich die allermeisten meiner Investments meist abseits von Risiken Unternehmen.

Gelegentlich kommt es auch vor das ich einige Trades tätige, welche über ein paar Wochen laufen können. Diese trades sind meistens basierend auf Kursverläufe die auf mich irrational wirken.

Denn auch wenn der Eindruck sicherlich noch nicht wirklich erweckt wurde sehe ich mir die Zahlen der Unternehmen in die ich Investiere sehr gut an. Ich lese jeden Quartalsbericht und erwäge dann neu ob das Unternehmen weiterhin in meinem Portfolio bleiben kann.

