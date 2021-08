Cryptos and other digital assets

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen in erster Linie Kryptowährungen ,Kryptoaktien,sowie ETF´s und Zertifikate aus diesem Bereich

gehandelt werden.Sobald Hebelprodukte auf Kryptowährungen und entsprechende Aktien bei wikifolio handelbar werden,können auch diese gehandelt werden.

Die Haltedauer kann kurz- bis mittelfristig,eventuel auch langfristig sein.Zur Informationsbeschaffung können alle zugänglichen Quellen herangezogen werden.

Die technische Analyse sollte bei Hebelprodukten bevorzugt werde,bei ungehebelten Positionen ist sowohl eine

technische wie eine fundamentale Betrachtung möglich.Aus der Fundamentalanalyse sollen die Branchenanalyse sowie

die Marktstruktur betrachtet werden.Newstrading könnte ein wesentlicher Faktor werden,insbesondere wenn große

Investoren(Krypto-Whales) ihre Position ändern.

Die im wikifolio enthaltenen Positionen sollen aus technischer Betrachtung im Chartbild der arihmetischen und der

logarithmischen Darstellung betrachtet werden.Eine Trendumkehr wie eine Kopf-Schulter Umkehrformation kann zum

Verkaufeiner Position führen.Sollte eine große Kryptowährung ein neues Allzeithoch erreichen könnte dieses zum Handeln führe.In entsprechenden Situationen an den Märkten können auch Shortpositionen gehalten werden.

Falls Hebelprodukte zum Einsatz kommen sollte nur mit kleinen Hebeln gearbeitet werden,außerdem sollten gehebelteVerlustpositionen begrenzt werden. show more

This content is not available in the current language.