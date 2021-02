Deutsche Insider

Trading Idea

Es wird angestrebt, in Unternehmen zu investieren, die sich durch einen hohen Insider Anteil auszeichnen.

Der Großteil dieser Unternehmen bemüht sich um eine durchgängig nachhaltige Unternehmensstruktur, im Sinne der Kapitalgeber bzw. Aktionäre.

Auch aus diesem Grund ist, meiner Meinung nach, das Potenzial für negative Skandale wahrscheinlich geringer als bei manch anderen Aktien.



Das virtuelle Kapital wird hierzu in der Regel in wenige ausgewählte Aktien investiert, die freie Liquidität soll in den Besten fällen für bedarfsgerechte Zukäufe genutzt werden.



Gehandelt werden sollen grundsätzlich nur deutsche Aktien, ebenso wird wenn möglich ein langfristiger Anlagehorizont anvisiert.

Die Aktienauswahl erfolgt nach qualitativen Faktoren. show more

