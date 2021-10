Divi Grup Invest

Trading Idea

Strategie ist zu investieren in Stabile Unternehmen aus ganze Welt, und zu profitieren von Dividenden Rendite. Es wird nur in Aktien und ETF investiert. Kein Hebel produkte.

Ziel:

- Unternehmen aus unterschiedliche Branchen

- eine hohe Wachstums in der Vergangenheit

- starke Wachstumsperspektiven in der Zukunft show more

