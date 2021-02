DYNAMIC CHART

Trading Idea

Folgende Auswahlkriterien sollen bei diesem Wikifolio gelten:

1. Charttechnik: Gleitender Durchschnitt über der 200 er sowie der 50- er Tageslinie

2. Starke Positionierung im jeweiligen Segment

3. Aussichtsreiche Stellung in den Zukunftsmärkten

Es sollen vorwiegend Aktien und ETF's gehandelt werden.

Zur Absicherung und Steigerung der Performance können auch Hebelprodukte gehandelt werden. Allerdings soll deren Anteil in der Regel nicht mehr als 20 % vom Portfolio betragen.

Da der Handelsansatz darauf ausgelegt ist einem längerem Aufwärtstrend zu folgen, soll die Handelsdauer in der Regel mittel- bis langfristig sein. Bei spekulativen Werten kann die Haltedauer auch nur einige Tage sein.

Zur Entscheidungsfindung soll das ganze Spektrum der Internet- Recherche, als auch der Printmedien, genutzt werden.

