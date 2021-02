Electric Future Universe

Trading Idea

In den nächsten 5 - 10 Jahren werden wir einen elektrischen Wandel wie noch nie zu vor erleben und wir sind schon mitten drin!

Um von diesem Wandel zu profitieren, konzentriert sich dieses Wikifolio auf Unternehmensaktien mit Zukunftstechnologien sowie Industrie 4.0.

Hierbei möchte ich in ein breites Spektrum investieren, unter anderem Electric Vehicles, Energy Production, Energy Storage, Electric Devices, Smart Technology, AI Technology, Robotic, Sensoric etc. .



Mein Anlagehorizont enthält globale Aktien sowie ETF's und soll eher langfristig sein. Dabei kann es aber, je nach Marktlage und aktuellen Unternehmensnachrichten auch zu kurzfristigen Trades kommen.



Die Auswahl der Aktien erfolgt aufgrund von Analysen, Recherche und zukunftsweisenden Voraussetzungen der Unternehmen.

