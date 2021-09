Best of Five Bruckner

Trading Idea

Es wird gleichmäßig in 5 verschiedene Asset Buckets investiert: Aktien USA, Aktien Europa, Immobilien DEV Markets, Rohstoffe, Anleihen.

Jeweils 20%, wird am Jahresende einmalig angepasst, damit es wieder 20% sind.

Investiert ist man nur, wenn der gewählte ETF der jeweiligen Asset Klasse am Monatsende über der 200 Tage Durchschnittslinie liegt. Wenn er darunter liegt, wird verkauft und in Cash gehalten bis man wieder einsteigt, weil die Linie wieder durchbrochen wird.

Der Grundgedanke dahinter ist, dass mit diesem Ansatz langfristig eine aktienähnliche Rendite mit deutlich geringerem Risiko erzielt wurde in der Vergangenheit. show more

