Investinfreedom

Das Depot fokussiert sich zum größtenteils auf Dividendentitel.

Ziel ist langfristig ein Dividendeneinkommen zu generieren, welches eine finanzielle Freiheit garantieren kann.

Ebenfalls wird auch in Technolgiewerte inverstiert, allerdings nur in Unternehmen die reale Gewinne abwerfen und eine hohe Gewinnmarge garantieren.

Das Hauptziel ist es, in die Dividendenaristokraten der Zukunft investiert zu sein und langfristig hohe Ausschüttungen zu garantieren.

