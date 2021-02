FinTech Trading Boom

Trading Idea

Der Zugang zu internationalen Aktienmärkten ist heute so einfach wie nie zuvor und Neo-Broker und Social-Investing-Plattformen ermöglichen einem breiten Spektrum an Personen den Zugang zum Kapitalmarkt. Aber auch Kryptowährungen wie Bitcoin werden mehr und mehr Teil der Gesellschaft oder dienen als spekulative Geldanlage und werden täglich in hohen Volumen gehandelt.



Junge FinTechs profitieren von diesem Boom - aber auch alteingesessene Institute , Market Maker, Emittenten und Handelsplätze profitieren von den technischen Innovatoren der Branche.



Dieses Wikifolio investiert in bewährte und aufstrebende Unternehmen aus dem Finanzsektor und evaluiert ständig neue Produkte für den Zugang zum Kapitalmarkt primär im deutschen Umfeld.

