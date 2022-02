Trading Idea

Future 50 orientiert sich am Ranking der Zeitschrift Fortune, welches die 50 Unternehmen mit den besten langfristigen Wachstumschancen abbilden soll. Dabei steht der Fokus auf US-amerikanischen Titeln bzw. solchen die an US-Börsen gehandelt werden. Dabei konnte für 2021 in 9 asiatische Titel technisch nicht investiert werden, daher wurden diese durch Titel aus den Vorjahren ergänzt.



Future 50 soll nicht aktiv gemanaged werden. Das bedeutet, dass die Titel nicht ständig verkauft und gekauft werden sollen. Das Startkapital soll am Anfang möglichst gleichmäßig aufgeteilt werden. Damit soll erreicht werden, dass einzelne Titel mit höher Marktkapitalisierung nicht übermäßig gewichtet werden. Bei größeren Ausschlägen soll jedoch auch eine Reduzierung der Investitionsquote möglich sein. Das können z.B. Trendwechsel einer bestimmten Branche oder allgemeine Krisen wie die Finanzkrise oder das Coronajahr sein. Das Ranking wird jedes Jahr neu veröffentlicht. Dementsprechend ist auch das Musterdepot einmal im Jahr daran anzupassen. In diesem Zuge soll es aber auch möglich sein Titel des Vorjahres zu behalten. Daher ist die Anzahl, auch wenn sie sich an 50 Titel orientiert, nicht starr an diese gebunden. So kann auf mögliche Verluste oder Gewinne bei Vorjahrestiteln reagiert werden.



Da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, ist die Bewertung dieser Unternehmen mitunter sehr hoch. Daraus können daher auch erhebliche Verluste entstehen. Allerdings hat diese hohe Bewertung auch den Grund, dass die Zukunftsperspektive dieser Unternehmen als besonders gut eingeschätzt wird. Das Investment richtet sich an langfristige Anleger*innen. Das Ranking bezieht sich schließlich auch ausdrücklich auf langfristige Perspektiven. Durch den Fokus auf perspektivenreiche Unternehmen soll damit eine überdurchschnittliche Performance erreicht werden. Dies war zumindest in der Vergangenheit möglich, ist aber selbstredend keine Garantie für zukünftiges Wachstum. show more

This content is not available in the current language.