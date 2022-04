Gemeinsam Reich

Trading Idea

Eckpfeiler der Handelsstrategie: Volatilität und Bewegung nutzen um aktiv Wert zu gewinnen.

Ziel ist ein langfristiger exponentieller Zuwachs. Anlagehorizont ist 2 - 5 Jahre.

Die Entscheidungsfindung basiert auf ausgefeilter technischer Analyse.



Welche Instrumente werden genutzt?

Inline Zertifikate mit denen #gemeinsamreich an Zeitwertveränderungen partizipiert.

Discount Calls und Discount Puts für direktionale Trades und/oder Stillhalter-Trades.

Turbo Calls und Turbo Puts zum Hedgen von Positionen, um das Risiko zu reduzieren.



Ich wünsche allen Anlegern viel Freude und Erfolg bei der Teilhabe an #gemeinsamreich

Bitte lassen Sie sich von der relativ hohen Gewinnbeteiligung nicht abschrecken!

Ziel ist es auf der Wikifolio Platform nachhaltig in der Top 5 aller Portfolios zu landen.



Zu beachten ist, dass die Strategie stark mögliche Performance in den Vordergrund stellt.

Daher ist mit größeren Rückschlägen jederzeit zu rechnen. Fasten your Seatbelt!

show more

This content is not available in the current language.