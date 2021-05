Global Money Krypto

Trading Idea

In diesem wikifolio plane ich grundsätzlich in das Thema Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, etc.) mittels börsengehandelter Anlageprodukte zu investieren. Ziel hierbei ist es, in dem dynamischen Kryptomarkt eine möglichst positive Rendite erzielen zu können.



Die Gewichtung der Währungen soll in der Regel auf die jeweils aktuelle Marktsituation abgestimmt werden. So könnten beispielsweise in einem Aufwärtstrend die Investitionsquoten einzelner Währungen oder der Investitionsgrad des gesamten wikifolios deutlich höher ausfallen, während in Abwärtsphasen das Risiko durch eine Senkung der Investitionsquoten reduziert wird.



Hinweise zur Entscheidungsfindung kann insbesondere der Einsatz von gleitenden Durchschnitten liefern. Während ein Aufwärtstrend durch Kurse oberhalb einer ansteigenden Durchschnittslinie signalisiert wird, liegen in einer Abwärtsphase die Kurse unter einer fallenden Durchschnittsline.



Investiert wird sowohl in einzelne Kryptowährungen, als auch in Kryptobaskets, die wiederum in verschiedene Währungen investieren und dadurch diversifiziert sind. Die Kryptowährungen sollen vorwiegend durch börsengehandelte Anlageprodukte verschiedener Emittenten abgebildet werden. Diese leicht handelbaren Anlageprodukte sind meiner Ansicht nach ideal, um ein diversifiziertes Kryptoportfolio aufzubauen.



Die Haltedauer einzelner Werte soll überwiegend langfristig ausgelegt sein.

