Globale Diversifizierung in Unternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung (MK) aus diversen Sektoren und Regionen.

Ziel ist eine möglichst ausgewogene Balancierung zu erreichen.

Klumpenrisiko in einzelne Sektoren/Regionen soll vermieden werden.

Sektor-Rotation ist anvisiert. Megatrends sollen beim Investieren Berücksichtigung finden.



Innerhalb dieser Strategie liegt der Fokus auf Dividendenzahlern, da ich eine langfristige passive Einkommensstrategie abbilden möchte.

Maximaler Portfolioanteil eines Wertes soll 5% betragen, bei Unternehmen mit MK < 1.000.000.000 begrenzt auf 2.5%.



Der Dividendenfokus wird ggf. diversifiziert durch Beimischung von Wachstumsunternehmen. Eine stärkere Gewichtung von US-Titeln ist dabei explizit nicht vorgesehen. Vielmehr soll vor allem auch Asien im Portfolio eine gewisse Berücksichtigung finden (Japan, Singapur, China).



Für Anlageentscheidungen werden Fundamentaldaten und charttechnische Überlegungen herangezogen.



Angegebene Strategie wird langfristig umgesetzt unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes. Es soll versucht werden, kluge Investitionen zu tätigen, nicht unter Inkaufnahme erhöhter Risiken unbedingt Positionen zu eröffnen. Das Portfolio wird daher langsam aufgebaut und Einstiege in überhitzten Marktphasen/ in überhitzte Sektoren möglichst vermieden.

