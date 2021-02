Intelligent Matrix ClimaProTech

Trading Idea

Mit dem Namenssuffix „ClimaProTech“ dieses wikifolios heißt es „Nomen est omen“:

„Clima" - Abkürzung für climate, „Pro" - im Sinne von „dafür" und „Tech" - Abkürzung für Technologie. Der aus diesen Einzelteilen zusammengesetzte Kunstbegriff „ClimaProTech" lässt sich im übertragenen Sinne aber auch als „climate protection" verstehen. Der Begriff weist somit auf die wohl bedeutsamste Menschheitsaufgabe des 21. Jahrhunderts hin. Ich möchte diesen Gedanken des Klimaschutzes in diesem wikifolio aber in einer interdisziplinären, und umfassenden Weise auslegen. Die vielfältigen und komplexen Zusammenhänge die negativ auf Umwelt, Klima, Tier- und Pflanzenwelt und zuletzt auch auf den Menschen selber einwirken lassen sich meiner Ansicht nach nur im Konzert verschiedenster Lösungsansätze adressieren. Themen wie: Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen, Mobilität der Zukunft, intelligente Energienetze und Verteillogistik, Reduktion und effizientes Management der Ressourcennutzung in einer Kreislaufwirtschaft, Erhalt natürlicher Räume mit samt ihrer Biodiversität, sind entscheidende Bausteine auf dem Weg zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks des Menschen.

In diesem wikifolio soll daher in Unternehmen investiert werden, die sich diesen Aufgaben stellen und die mit ihren intelligenten Lösungen und Technologien dabei helfen, Ressourcen zu schonen, umweltschädliche Emissionen zu reduzieren und nachhaltiger zu wirtschaften.

Der Anlagehorizont soll bei anhaltend positiver fundamentaler Bewertung der Investments langfristig ausgerichtet sein.

Selbstverständlich beabsichtige ich auch in dieses wikifolio meine langjährige Erfahrung und Kapitalmarktexpertise bei Analyse und Bewertung der Investments, sowie bei Portfolio- und Risikomanagement einzubringen. So soll auch in diesem wikifolio die Möglichkeit bestehen, in sehr fragilen Börsenphasen das Investitionskapital zu schützen und die bestehenden Positionen über ein Shortinvestment auf den Gesamtmarkt abzusichern.





