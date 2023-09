Anlagestrategie für den IncomeDiversify Fund Unser Ziel im IncomeDiversify Fund ist es, langfristiges Wachstum und Stabilität für unsere Anleger zu gewährleisten, indem wir in eine ausgewogene Mischung von ETFs investieren. Diese ETFs decken verschiedene geografische Regionen und Sektoren ab, um eine breite Diversifizierung zu erreichen und Risiken zu streuen. 1. Globale Diversifikation: Wir nutzen die globale Diversifikation durch den Einsatz von ETFs wie dem FIDELITY GL.QUAL.INC. INC und dem HSBC MSCI WORLD UCITS ETF. Diese ETFs bieten uns Zugang zu einem breiten Spektrum von Unternehmen weltweit und tragen dazu bei, regionale Risiken zu minimieren. 2. Nachhaltige Einkommen: Um Einkommensziele zu erreichen, investieren wir in den FIDELITY US Q.INC.ETF INC und den XTR.SLI 1D ETF. Diese ETFs fokussieren sich auf qualitativ hochwertige Einkommensaktien und bieten attraktive Dividendenerträge. 3. Wachstumschancen in erneuerbarer Energie: Wir glauben an die langfristigen Wachstumsaussichten im Bereich erneuerbare Energien und investieren daher in den JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA und den JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA ETF. 4. Europäische und US-Märkte: Der iShares Core MSCI Europe (Dist) ETF und der iShares S&P 500 Information Technology Sector (Acc) ETF ermöglichen es uns, in die europäischen und US-Märkte zu investieren, die historisch gesehen solide Renditen erzielt haben. 5. Themenbezogene Investitionen: Wir erkennen das Potenzial in bestimmten Themen und investieren daher in den iShares Global Water (Dist) ETF, um von der Wasserwirtschaft zu profitieren, und den ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF, um von den Wachstumsaussichten in Indien zu profitieren. 6. Anleihen und Stabilität: Um Stabilität zu gewährleisten, integrieren wir Anleihen-ETFs wie den OSSIAM SHLR BCLY CAPE ERP SV und den OSS.S.B.US S.V.T U.ETF1CE in unser Portfolio.