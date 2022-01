JC value and growth stocks

Trading Idea

Lassen sie uns gemeinsam in unterbewertete Value-Aktien, mit hohem inneren Wert investieren. Im Optimalfall liegt ein hoher Cash-Bestand vor und die Company hat kaum Schulden, sowie ein profitables wachsendes Geschäftsmodell vorzuweisen. In einem unterbewerteten günstigen Moment gilt es hier unbedingt eine Position aufzubauen. Alle Werte die ich ins Depot aufnehme bieten mindestens eine 100%+ Chance oder Vervielfachungspotential (auf Sicht von 12+ Monaten). Es sind auch nur diese Aktien, die in schwierigen Börsenzeiten, den höchstmöglichen Schutz vor hohen Verlusten bieten. Diese Unternehmen sind es, welche eine weltweite Krise oder Rezession als Erste wegstecken und schnell Ihr Einstiegsniveau wieder erreichen, um ihren erfolgreichen Weg fortzuführen. Langfristig sind hier enorme Chancen vorhanden. Mein Fokus liegt auf US-Aktien oder solchen die an einer amerikanischen Börse notiert sind. Ich freue mich sie auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. show more

