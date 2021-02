Future-Economy-JVEST

Trading Idea

Das Wikifolio beabsichtigt in Werte zu investieren, welche die Wirtschaft der Zukunft prägen werden. Zu den Eckpfeilern sollen dabei folgende Bereiche zählen:



1) Trends der Zukunft

-Green Energy

-E-mobility

-Gesundheit (z.B. Diabetes als Volkskrankheit)

-Raumfahrt



2) Future Tech / AI

-3D Druck

-Big Data

-Cyber Security



Nach dem JVEST Grundgedanken beabsichtigt dieses Portfolio nur in Werte zu investieren, die einen fundamentalen Qualitätscheck, unter folgenden Eckpfeilern (nicht abschließend), durchlaufen haben:



-Bewertungsanalyse (KUV, KGV)

-Bilanzanalyse (Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad, Cash Quote)

-Margenanalyse (Brutto- und Nettomarge)

-Wachstumsanalyse (Umsatz- und EBIT Wachstum, Rule of 40, EPS Wachstum)

-Piotroski F-Score



Dabei sind Fundamentaldaten individuell, je Investment Case, zu gewichten.

