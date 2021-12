Krypto-Infrastruktur

Trading Idea

In diesem wikifolio soll in Kryptowährungen (Kryptoplattformen) investiert werden, für die ich gute Chancen sehe, dass sie künftig die Infrastruktur für die neue Kryptowirtschaft bilden. Es soll NICHT in Kryptowährungen investiert werden, die lediglich als Instrument zum Bezahlen, zum Werterhalt, zur reinen Spekulation oder für spezielle Anwendungen z.B. im DeFi- oder NFT-Bereich dienen. Investiert werden soll je nach Verfügbarkeit z.B. über Fonds, ETF, ETN oder Zertifikate.



Von Zeit zu Zeit soll die Gewichtung der einzelnen Komponenten des wikifolios wieder angepasst werden, um zu starke Abhängigkeiten von einzelnen Positionen zu verhindern. Es wird ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont angestrebt.



Für die Entscheidungsfindung bezüglich Aufnahme und Gewichtung der Depotbestandteile können sowohl fundamentale als auch technische Parameter herangezogen werden. show more

