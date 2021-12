Trading Idea

Dieses wikifolio konzentriert sich auf den Handel von Kryptowährungen ("Long" und "Short").

Für die Anlageentscheidungen wird überwiegend die Technische Analyse genutzt.

Aufgrund der Möglichkeiten sowohl von steigenden als auch fallenden Kurse zu profitieren, wird der Anlagehorizont als "kurzfristig" (Daytrading) definiert.

