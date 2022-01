LeverHedged

Trading Idea

Investition in Indizes und ausgewählte Einzelaktien, mithilfe einer Mischung aus langfristigen und kurzfristigen Derivaten. Gehedged wird mit Derivaten auf 30 jährige US Staatsanleihen.



Schwerpunkt liegt auf Indizes und Auswahl erfolgt nach Technisch Analytischen Gesichtspunkten bzw. allgemeiner Marktlage.



Indizes dienen als breiter gestreute Grundlage und werden ergänzt mit Einzelaktien. Ein kleiner Anteil wird in den Kryptobereich investiert, wenn die Ausgangslage günstig scheint, die Gewichtung liegt hier bei maximal 10%. show more

