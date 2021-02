ML ACTIV ETF SELECTION

Trading Idea

Dieses wikifolio investiert in eine Auswahl von globalen ETFs aus verschiedenen Bereichen (mitunter auch in Fonds) von denen ich mir ein konstantes Wachstum verspreche. Maximal wird in 10-15 ETFs überwiegend langfristig investiert.



Zwischenzeitlich können jedoch Teilgewinne realisiert werden oder Verluste begrenzt werden.



Je nach Marktlage können ( in der Regel ca. 50% des Gesamtwikifoliowertes - bei großen Abwärtstrends auch mehr) kurz- bis mittelfristig Short ETFs ins wikifolio aufgenommen werden, um größere Schwankungen nach unten abzufedern. show more

