MegaTrend Future of Food

Dieses Wikifolio "Future of Food" mit einer Buy & Hold Strategie hält grundsätzlich vorwiegend Aktien, ETF und Wertpapiere aus dem Bereich Zukunft der Ernährung und Lebensmittel - im Detail vegane Lebensmittel, vegetarische Lebensmittel, Laborfleisch, Fleischersatz Produkte, 3D Druck von Lebensmitteln, moderne Fertigungsverfahren für Essen oder Geschmacks Erzeugung, Essenlieferdienste, Lebensmittel Lieferdienste, Neuartige Gastronomiekonzepte, neuartige Ernährungskonzepte. So wird mit diesem Wikifolio die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich zukünftige Ernährung und Lebensmittel abgedeckt.



Das Portfolio arbeitet mit einer thematischen Core-Satellite-Strategie: den Core bilden meistens 1-3 ETF´s aus dem Themenspektrum eMobilität; als Satelliten werden grundsätzlich ca. 15 Aktien gehalten in der Gewichtung von ca. 1000-5000 EUR und einem Topplayer mit bis zu 10.000 EUR Budget. Ca. 5% des Portfolios werden in sehr günstige Trendaktien investiert - bei denen eine Vervielfachung möglich ist.



Ca. 40% Thematische ETF Produkte

Ca. 45% Thematische Aktien als Satelliten

Ca. 5% Kurs-günstige Aktien mit großem Potential auf Vervielfachung



Unsere Wikifolios sind so konzipiert, dass sie die jeweiligen Themenspektren umfassend abbilden. Dabei versuchen wir stets die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden - ein Themengebiet benötigt zur Entwicklung und zum Wachstum immer anhängige bzw. zuliefernde Branchen und Fachgebiete, die in ähnlichem Maße mitwachsen. Das Wikifolio ist breit diversifiziert um ein dauerhaftes, kontinuierliches Wachstum mit geringen Schwankungen zu erreichen. show more

