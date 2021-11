Haus- und Nutztier

Trading Idea

Tiere als Tröster, Trend und Kostenfaktor!

In den Industrienationen und Emerging Markets werden in den kommenden Jahren Haus- und Nutztiere immer wichtiger. (Alleine währen Corona sind in Deutschland über 1,6 Mio. mehr Katzen und Hunde angeschafft worden). Gleichzeitig investieren Halter:innen konsequent Geld in ihre Haus- und Nutztiere.

Ziel dieses Depots ist von diesem Trend zu partizipieren. Mittelfristige und langfristige Haltedauer sind im Fokus.

