OutperformerDeluxe

Die Auswahl der Aktien für dieses Wikifolio ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft.

1. Outperformance des MSCI World

2. mind. 10% Jahresperformance

Die Kombination der beiden Bedingungen muss in minimal 8 der letzten 10 Jahre oder in jedem der letzten 5 Jahre erfüllt sein.



Die Gewichtung der einzelnen Positionen hängt von der aktuellen Bewertung sowie vom Wachstumspotential ab und sollte langfristig 10% nicht übersteigen. Der Anlagehorizont ist langfristig show more

