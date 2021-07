Wachstum mit QARLcapital

Trading Idea

Jedes Unternehmen hat einmal klein angefangen. Für das Wachstum hin zum Großkonzern braucht es dabei in der Regel den richtigen Zeitpunkt, das richtige Produkt und das richtige Management. Doch oft klappt es auch dann nicht aus dem Stehgreif, denn zusätzlich braucht es meist Zeit. Zeit, in der das Produkt von der Idee zum ersten Prototypen entwickelt wird, Zeit, in dem der Nutzen des Produkts immer deutlicher wird und Zeit, die zeigt wie wertvoll es für seine ganz eigene Zielgruppe ist. Genau zu dieser Zeit gilt es, sich an diesen Unternehmen zu beteiligen um frühzeitig am überproportionalen Wachstum hin zu einem großen Konzern zu partizipieren. Solch ein Wachstum etabliert sich selbstverständlich nicht über Nacht, weshalb ein zumindest mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von mindestens 2–3 Jahren eingeplant werden sollte.



Die Risiken solch einer Anlagestrategie liegen auf der Hand, unter anderem:

a) Nicht jedes Unternehmen schafft den Sprung zum Großkonzern. Diesem Risiko gilt es mit gutem Risikomanagement (Diversifikation, kein FOMO) und klugen Gewinnmitnahmen entgegen zu wirken.

b) Nicht jedes Unternehmen kann seine ambitionierte Idee auch in funktionierende Produkte umsetzen. Dem gilt es mit klugen Auswahlentscheidungen entgegen zu wirken.



Den Risiken gegenüber steht die Chance auf überproportionales Wachstum, in der Regel reicht sogar eine erfolgreiche Beteiligung um mehrere nicht performante Entscheidungen mehr als auszugleichen.



Hintergründe zu den einzelnen Anlageentscheidungen sind in den Kommentaren sowie auf meinem Blog https://QARL.capital zu finden.



Abschließende Hinweise:

a) Benchmark: Als Benchmark ist der MSCI World Small Cap Index heranzuziehen. Es schadet aber auch nicht hier Vergleiche mit großen Indexen wie DAX, S&P oder NASDAQ anzustellen.

b) Anlageuniversum: Es wird versucht auf Unternehmen aus China zu verzichten. Es werden keine Hebelprodukte verwendet.

