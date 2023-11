ReGain Dach

Trading Idea

Warum gibt es keine guten Dach-Wiki's? Ich hab keine Ahnung, aber dann versuch ich einfach mal mein Glück. Und mach es besser. Wie? Ganz einfach ich nehm nur die Aaaaaallerbesten... ;-) Warum haben denn die anderen das nicht schon gemacht? Das versteh ich nicht. OK, fangen wir mal, wa wären denn ein optimales "Dach": 1. Potentielle Kandidaten müssen bereits bewiesen haben, dass die eine Überdurchschnittliche Performance generieren können 2. Das Wikifolio soll einen positiven Trend zeigen 3. .....Ich glaub das war es schon Die Basis sollten Wikis mit Aktien als Hauptanlageziel und solidem Track Record bilden; Aber auch Wikis von Tradern mit Bonus- oder Hebelzertifikaten, die ein konstantes Wachstum bei geringem Verlustrisiko zeigen. Je nach Trend können und sollten Wikis mit Rohstoffen/Edelmetallen und Cryptos beigemischt werden, was sich aber durch ständige Überwachung der Trendstärke ganz von selbst ergeben sollte. Ein kleinerer Anteil soll in Wikis von Tradern verteilt werden, welche eine wirklich außergewöhnliche Performance erzielt haben. Da man bei den Wikifolios grundsätzlich nie sicher sein, kann ob der Betreiber seine Tätigkeit nicht plötzlich einstellt oder die Performance plötzlich nicht mehr halten kann, soll grundsätzlich mit Stop-Loss gearbeitet werden. So sollten sich auch die hohen Riskien bei den Trader Wikis begrenzen lassen, wobei die mögliche hohe Performance hoffentlich für den extra Kick sorgen sollte und das Ein der Andere ausgestoppte Trader-Wiki überkompensieren sollte. Ausgehend von der bisherigen Performance der zu Verfügung stehenden Wikifolios müssten sich so theoretisch Renditen von >25% erzielen lassen... aber bekanntlich lassen sich Erfolgen von der Vergangenheit nicht so einfach auf die Zukunft projizieren, also schauen wir mal was raus kommt. Mein Ziel wäre eigentlich konstant besser als der MSCI zu sein also >15%. Das wäre dann nach meiner Recherche so ziemlich das beste Dach-Wikifolio überhaupt :-)

Master data Symbol WFREGAINDA Date created 10/28/2023 Index level -