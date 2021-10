Region Guangdong China

Trading Idea

mit diesem Wikifolio verfolge ich den Weg in China's Region Guangdong von der verlängerten Werkbank zum Tech-Standort.

Ich spalte meine China Investitionen in Regionen auf, da jede Region für sich verschiedene Stärken und schwächen zeigt. Guangdong mit den Metropolen Shenzen, Dongguan, Foshan ist stark aufgestellt, aber auch HongKong und Macau als "alte Metropolen" spielen hier Ihre Stärken ein.

Wir starten hier in 2021 in einer schwierigen Zeit mit hohem politischem Einfluss und einer Imobilienkrise.

Den Horzont lege ich auf das nächste Jahrzehnt, das größte Risiko stellen politische Verwerfungen dar. Ich freue mich auf spannende Zeit im China Invest. show more

