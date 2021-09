Risiko-Rendite-Algorithmus

Trading Idea

Grundidee des wikifolios ist es, mit Hilfe eines selbst entwickelten Algorithmus Gelegenheiten mit sehr gutem Chance-Risiko-Verhältnis an den Aktienmärkten zu identifizieren. Hohe Ansprüche bewirken, dass die gehandelten Fälle bessere Erfolgsaussichten besitzen und seltener auftreten.



Zur Identifizierung und Quantifizierung außergewöhnlicher Gelegenheiten wurde ein Algorithmus entwickelt, in dem eine Vielzahl von Kriterien bewertet und miteinander in Zusammenhang gebracht wird. Diese Kriterien beinhalten fundamentale Kennzahlen (KGV, PEG, Margen, Free Cashflow etc.), Bewertung der Branchenaussichten (Gesamtentwicklung, Konkurrenzsituation etc.) und charttechnische Aspekte (Formationen, Trends, Marken für Stop Loss und Take Profit). Weiterhin werden u.a. auch wirtschaftliche und politische Risiken sowie die aktuelle Nachrichtenlage berücksichtigt. Alle Kriterien erhalten eine Vorabgewichtung nach Relevanz für die Bewertung. Darüber hinaus werden jeweils diejenigen Kriterien übergewichtet, die sich mit der größten Konfidenz bewerten lassen.



Die Bewertung soll nur bei Aktien mit charttechnischer Stärke vorgenommen werden. Investitionen werden nur dann vorgenommen, wenn die Bewertung durch den Algorithmus einen festgelegten Wert übersteigt. Die Positionsgröße hängt von der Qualität der Gelegenheit und der aktuellen Cash-Quote des wikifolios ab. Im Wikifolio sollen hauptsächlich Aktien gehandelt werden, jedoch kann auch in Hebelprodukte (Faktor bis ca. 3) oder andere Produkte des Anlageuniversums investiert werden. Es wird eine variable Haltedauer von wenigen Tagen bis einigen Monaten angestrebt, welche von der Beschaffenheit der Gelegenheit und dem Erreichen von TP bzw. SL abhängt.



Die Validierung und kontinuierliche Verbesserung des Algorithmus soll Hand in Hand mit der angestrebten positiven Entwicklung des wikifolios einhergehen. Durch Nachbetrachtung erfolgloser Trades unterliegt das Verfahren somit einer kontinuierlichen Evolution.

