Simply Indices and Alpha

Trading Idea

Simplicity is the key to success!



Strategie Beschreibung

Fokus: Index Trading, alle Assetklassen

Basis: World Indices

Benchmarks: MSCI World / MSCI ACWI / MSCI World Momentum

Alphagenerierung: Market Timing - umgesetzt mit leveraged ETFs (long/short), Sektor- und Regionen Selektion

Produkte: hauptsächlich ETFs - aber alles ist möglich - außer Bonus-, Kapitalschutz- oder ähnliche Zertifikate, die sind Schwachsinn, der Emittent verdient während der Anleger das Risiko trägt ;)



enough said :) have fun following





