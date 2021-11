Reasonable Growth Europe

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen grundsätzlich Aktien aus dem europäischen Raum gehandelt werden.

Als Informationen für Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen, sollen in der Regel öffentliche Medien (Finanzzeitschriften, diverse Onlinemedien usw.) benutzt werden, sowie die fundamentalen Kennzahlen (Marktkapitalisierung, GuV, Dividendenrendite usw.) des jeweiligen Unternehmens. Das Ziel ist es, die Aktien der Unternehmen überwiegend mittel bis langfristig zu halten um dauerhaft eine positive Rendite zu erzielen. In diesem wikifolio kann bis zu 100% des virtuellen Kapitals investiert oder in Cash gehalten werden.

Die Handelsidee basiert in der Regel auf die Kombination von Value- und Growth Ansätzen. show more

