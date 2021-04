Trading Idea

Geplant sind Investitionen in Kryptowährungen und in die Blockchain. Gesucht werden daher aussichtsreiche Firmen, die im Zukunftsmarkt Krypto/Blockchain tätig sind. Außerdem soll auch über Anteilszertifikate direkt in Bitcoin und Ethereum investiert werden. Ggf. auch kurzfristiges Trading anhand charttechnischer Signale.

Der Anlagehorizont ist grundsätzlich langfristig angedacht. Aufgrund der hohen Volatilität in diesem Marktsegment können jedoch ggf. auch kurzfristige Tradinggelegenheiten wahrgenommen werden. show more

