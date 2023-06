Der Schwarm1

Trading Idea

In diesem Portfolio sollen erfolgreiche Trading-Ideen & Wikifolios vereint werden und auf diese Weise eine ueberdurchschnittliche Performance (20 % + X per anno) mit moeglichst geringem Drawdown erzielt werden. Theoretisch sollte eine Art von "Schwarmintelligenz" dabei helfen Verluste einzelner Positionen erfolgreich auszugleichen. Es soll & darf in 15 - 25 Wikifolios & einzelne Hebelprodukte investiert werden, wobei keine Position mehr als 10 % des Wikifolios darstellen sollte. Die Anlagedauer ist eher langfristig angelegt, Stop-Losses bei Drawdowns von mehr als 30 % (pro Position) sind vorgesehen, um die Verluste der Einzelpositionen einzugrenzen. Bei Abverkauf einer Position, soll der komplette Verkaufserloes in die naechste erfolgreiche Investmentidee/ein anderes erfolgreiches Wikifolio fliessen. Auf diese Art & Weise wird versucht eine LANGFRISTIGE Optimierung des Wikifolios und der damit verbundenen Performance zu gewaehrleisten.

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WFSCHWARM1 Date created 05/29/2023 Index level -