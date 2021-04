Subscription Businesses

Trading Idea

Die Popularität von Abo-Diensten, sowohl im Produktbereich wie auch bei Dienstleistungen nimmt immer mehr zu. Während hierbei noch vor wenigen Jahren Abonnements von Zeitschriften, Bücherclubs oder Mobilfunkverträgen im Vordergrund standen, gewinnt dieses Geschäftsmodell durch neue, innovative Produkte und Dienstleistungen sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum ist vielfältig und reicht von der regelmäßigen Lieferung von Lebensmitteln oder Kleidung bis hin zu abonnierbaren Dienstleistungsangeboten wie Software-as-a-Service (SaaS), Cloudcomputing und vielem mehr.

Abo-Dienste bieten einige Vorteile:

-Wachstum und Planbarkeit: konstante Cashflows erlauben es, in weiteres Wachstum zu investieren. Dies kann dazu genutzt werden, das Produktportfolio um zusätzlich abonnierbare Dienstleistungen oder Produkte zu erweitern.

- genauere Prognosen: bekannte Abnahmezyklen und –mengen ermöglichen optimale Beschaffungs- und Lieferkettenplanung

- Kundenbindung: Basis eines erfolgreichen Abo-Geschäftsmodells ist Aufbau und Pflege von langfristigen Kundenbindungen

Das wikifolio wird aktiv gemanagt, die Haltedauer ist mittel- bis langfristig. Beabsichtigt ist, neben der klassischen Fundamentalanalyse auch qualitative Kriterien wie Nutzerzuwachs, Zufriedenheit und Personalisierbarkeit der einzelnen Produkte zu betrachten. Der überwiegende Portfolio-Anteil soll aus Aktien und ggf. ETFs sowie Fonds bestehen. Das wikifolio soll sowohl aus B2C als auch B2B orientierten Unternehmen aus dem Bereich Subscription business bestehen. Das Angebot der im wikifolio vertretenen Unternehmen kann klassische und/oder themenbezogene Abomodelle im Produktbereich ebenso beinhalten, wie individuell skalierbare Dienstleistungen oder Softwarelösungen. Zudem können ggf. auch Firmen, welche den zeitnahen Umbau hin zu einem Subskription-Modell ankündigen, in das Musterportfolio mit aufgenommen werden.

