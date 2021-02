Spektrum Strategie

Trading Idea

In diesem wikifolio soll in weltweite Titel investiert werden, um dabei eine möglichst hohe Diversifikation in Bezug auf Marktkapitalisierung, Ländern, Währungen und Branchen zu erhalten. Es wird versucht, die Gewichtung innerhalb der einzelnen Kategorien breit zu streuen, um ein möglichst breites Spektrum abzubilden.



Es soll hauptsächlich in Aktien investiert werden, andere Produkte aus dem Anlageuniversum können gegebenenfalls beigemischt werden, sollen dann aber eine untergeordnete Rolle spielen. Die Haltedauer der gewählten Aktien soll hauptsächlich mittel- bis langfristig sein. Hebelprodukte stehen nicht im Fokus der Strategie.



Bei der Entscheidungsfindung für An- und Verkäufen sollen Unternehmenskennzahlen und Zukunftschancen in eine fundamentale Analyse einfließen.

