Beteiligungsuntern. langfristig

Trading Idea

Für Beteiligungsunternehmen ergeben sich, insbesondere in Zeiten wirtschaftlichen Umbruchs, vielfältige Ertragsmöglichkeiten. Prinzipiell gut aufgestellte Unternehmen und Unternehmensteile können aufgrund temporär schwieriger Marktbedingungen, wegen falscher Managemententscheidungen, aufgrund von Nachfolgeproblemen oder aufgrund anderer exogener Faktoren, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Beteiligungsunternehmen lokalisieren diese Unternehmen, erwerben Unternehmensteile oder gesamte Unternehmen, sanieren diese Unternehmen und können Wertzuwächse erzielen, die mittelfristig am Markt realisiert werden. Aktionäre dieser Beteiligungsunternehmen können neben einer attraktiven Dividendenrendite auch attraktive Wertzuwächse aus der Veräußerung der Beteiligungen erzielen. Im Ergebnis streben diese Beteiligungsgesellschaften für ihre Aktionäre prinzipiell mittelfristig überdurchschnittliche Erträge auf Basis kalkulierbarer Risiken an.

Für die Aktien des wikifolios ist grundsätzlich eine mittel- bis langfristig Haltedauer geplant. Es können aber auch kurzfristig opportunistisch Marktgegebenheiten genutzt werden. Die Aktienauswahl ist auf Basis fundamentaler Kriterien geplant, charttechnische Kriterien können zur Beurteilung hinzugezogen werden. Die Cash-Quote kann je nach Marktsituation zwischen 0% und 100% liegen. show more

