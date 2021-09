Tactical USA Boost

Trading Idea

Dieses wikifolio zielt darauf ab, erhöhte Erträge duch gehebelte Positionen in den S&P500 zu erzielen. Um das erhöhte Risiko durch den Hebel auszugleichen, liegt eine dynamische Tradingstrategie zu Grunde, welche erhöhte Volatilität antipiezieren soll.

Basis dieser Strategie ist die VIX Term Structure. Durch Veränderungen in ihrer Form werden Handelssignale generiert.

Spezielles Augenmerk liegt hier einerseits am Verhältnis zwischen der drei-monatigen und sechs-monatigen implizierten Volatilität, sowie andererseits am Volatilitätspremium (hier definiert als Differenz zwischen der kurzfristig historischen Volatilität des S&P500 und der längerfristig erwarteten Volatilität in Form des sechs-monats VIX).

Abhangäng von den generierten Kennzahlen wird folglich mit Faktor-Zertifikaten eine Long-Position in den S&P500 eingegangen, bzw. eine Long-Position in den VIX.

Die Anzahl der jeweilig gehandelten Zertifikate ist abhängig von gewissen Schwellenwerten der ausgewiesenen Kennzahlen. Die Haltedauer beläuft sich von nur einem Tag bis zu mehrere Wochen, jedoch selten länger als 4 Wochen. Entsprechend der generellen Marktbewegungen werden Long-Position in den VIX vergleichseweise selten eingegangen.

Zur Timing-Steuerung dient hauptsächlich ein selbst programmiertes Handelstool (R mit Realtime-Schnittstelle) mit integrierter audiovisuellen Signalgebung.

show more

This content is not available in the current language.