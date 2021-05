Trading Idea

Das Wikifolio US TopTitel verfolgt das Ziel, auf Basis einer empirischen Analyse von Unternehmensdaten die nach Definition des dahinter liegenden Regelwerkes besten Unternehmen Europas zu finden. Die Beschreibung "beste Unternehmen Europas" ist daher eine vollkommen subjektive Einschätzung und erfolgt alleine auf den Kriterien des Bewertungssystems.



Hierbei ist zu beachten, dass eine Überprüfung der Zusammenstellung des Portfolios nur einmal im Jahr (am 01.03.) geschieht und der Zeitraum der einzelnen Positionen durchaus Jahre betragen kann. Das Wikifolio ist daher langfristig orientiert. Sollte der 01.03. eines Jahres kein Börsentag sein, so wird die Anpassung der Wikifolios am ersten Börsentag des Monats durchgeführt.

Besondere Ereignisse, wie Insolvenzen oder Vorwürfe der Bilanzfälschung aber auch außerordentliche Illiquidität am Handelsplatz oder Ereignisse von besonderer regionaler oder internationaler Tragweite können uns zum unterjährigen Handeln zwingen. Dies behalten wir uns ausdrücklich vor.



Alle Daten welche zur Bewertung der Unternehmen notwendig ist wird entweder aus den jeweiligen Unternehmensberichten entnommen oder stammen von offiziellen nationaler oder supranationaler Institutionen.



Es wird angestrebt, dass die 20 Depotpositionen zum Prüfungstag 01.03. gleichgewichtet sind. Dies kann aus verschiedenen Gründen nicht immer eingehalten werden. Über das Jahr werden keine Anpassungen an der Gewichtung vorgenommen. show more

