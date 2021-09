Krisenresilienz - stock picking

Trading Idea

Das wikifolio investiert in aussichtsreiche Technologieunternehmen mit starker Position in Wachstumsmärkten, hohen Skaleneffekten und großem Wertsteigerungspotential.



Gleichzeitig soll Resilienz gegen zukünftige globale Krisen erreicht werden. Dies erfolgt durch Auswahl von Aktien mit erwarteter negativer Korrelation im Krisenfall. Das wikifolio konzentriert sich dabei auf die top gerankten Risiken des Allianz Risk Barometers 2021 und setzt auf entsprechende Aktien:



- Pandemie (die nächste wird ggf. weit gefährlicher als COVID-19) ==> Unternehmen mit starken Produkten gegen virale Erkrankungen, v.a. Impfstoffe und Medikamente



- Betriebsunterbrechung (u.a. großflächiger, länger anhaltender Stromausfall) ==> Unternehmen mit Produkten zur Netzunabhängigen Stromversorgung



- Cyber Vorfälle (im worst case "Cyber-Pandemie") ==> IT Security Unternehmen



- Finanzkrise (Annahme: zukünftige Finanzkrisen werden durch die Zentralbanken "weginflationiert") ==> Unternehmen mit starker Marktposition und v.a. Preissetzungsmacht können in der Inflation ihre Preise anpassen

- sonstige Krisen ==> Anbieter von Software und Produkten für Sicherheitsbehörden



Durch die Kombination von Value- und Growth-Ansatz möchte VaGroInvest die Chancen verdoppeln und das Verlustrisiko minimieren. show more

