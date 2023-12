TanTeo Vision Zero und Health

"Vision Zero" ist das Ziel der Onkologie, dass niemand mehr an Krebs sterben muss. Dem Ziel rückt die Wissenschaft seit Beginn des 20.Jahrhunderts immer näher, insbesondere in den letzten Jahren nimmt dieses Ziel immer schneller an Fahrt auf. Durch immer präzisere Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen, Immuntherapien, Kombinationstherapien und anderen Behandlungsformen können sehr viele Erkrankungen geheilt werden, die noch vor wenigen Jahren eine schlechte Prognose auswiesen. Andere (noch) unheilbare Krebserkrankungen können in eine chronische Erkrankung umgewandelt werden., d.h. der Patient ist für das erste zwar nicht heilbar, aber bei diesen kann die Erkrankung einige Jahre oder Jahrzehnte in Schacht gehalten werden, verbunden mit einer hohen Lebensqualität. Durch neue Therapieansätze steigt hier wiederum auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese dann irgendwann heilbar werden. Viele Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen setzen hier an, um Wirkstoffe zu entwickeln, damit diese noch effektiver und nebenwirkungsärmer werden. In diesem Wikifolio soll überwiegend in Unternehmen investiert werden, die in der Krebsforschung tätig sind, aber auch in Pharma- und Gesundheitsunternehmen, die in zweiter Reihe eine unterstützende wichtige Nebenrolle spielen. Investitionen werden auch in allgemeine Unternehmen der Gesundheitsbranche getätigt. Durch gehebelte Produkte, welche möglichst eine maximale Gewichtung von 25% vom gesamten Wikifoliowert haben sollen, soll auch die Chance von kurzfristigen Engagements realisiert werden.