view in the future, der Name ist Programm.

Alle Werte setzten auf eine digitalere, eine sicherere und unter anderem eine umweltbewusste Welt in der Zukunft.



Künstliche Intelligenz, Robotik, IoT, Blockchain, Erneuerbare Energien, Big Data, Biotechnologie, Quantencomputer und auch heute schon solide Unternehmen werden hier zu finden sein.



Die WELT 4.0 entwickelt sich die kommenden Jahre.

Der Technologische Fortschritt beeinflusst zunehmend unser tägliches Leben. Durch neue Technologien verändern sich die Gesellschaft und damit die Art und Weise wie wir leben. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, die die WELT 4.0 hervorruft, entstehen Anlagechancen. Welche Unternehmen auf der Gewinnerseite sein werden, ist reine Spekulation, mit diesem wikifolio investiert man breit gestreut und nimmt somit das Potential aller mit. Dieses wikifolio der digitalen Zukunftsmärkte eignet sich somit gut als Beimischung ins Portfolio. show more

